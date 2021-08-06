/644148/بالصور-تكريم-حزب-مستقبل-وطن أوائل-الطلاب-بالوراق-في-الجيزة

إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة

قامت امانه الوراق لحزب مستقبل وطن برئاسه سيد طه وامين التنظيم محمد خالد مدبولي و محمد شلش أمين شئون التعليم والبحث العلمي بتكريم مدرسة الأضواء الخاصة وبعض الطالبات الحاصلات علي المراكز الأولي في الدبلوم الثانوي التجاري وتكريم الأستاذ طارق شلش مدرس المحاسبة والمواد التجارية وعضو حزب مستقبل وطن علي مجهوده الكبير مع الطالبات و بحضور مدير إدارة الوراق التعليمية صلاح طه ووكيل إدارة الوراق الأستاذة/سهير عبدالرحمن التعليمية ومدير التعليم الفني بإدارة الوراق التعليميةأستاذ/طارق علام وأستاذ/طارق شلش مدير التعليم التجاري بإدارة الوراق التعليمية.

وصرح " سيد طه " امين قسم الوراق حرص مستقبل وطن علي دعم الطلبة بهذه الحفلة لتفوقهم الدراسي وحصول الاداره على المركز الاول علي مستوي محافظة الجيزة.

واضاف "محمد شلش" أمين لجنه التعليم و البحث العلمي بتقديم التهنئة للطلاب المتفوقين بالوراق و بعض القيادات بالتعليم الفني.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".