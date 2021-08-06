/644147/نائب-محافظ-قنا-يتفقد-مقر-وحدة-تراخيص-البناء-والتفتيش-والمتابعة-بالمدينة

تفقد حازم عمر نائب محافظ قنا، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقر وحدة تراخيص البناء والتفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بمتابعة تطبيق الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة.

كما رافق "عمر" خلال الجولة المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد عبد الحميد الجميل ممثلًا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وأشار "نائب المحافظ" أن الوحدة تختص بالمتابعة والإشراف علي تطبيق الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة بالوحدات المحلية للمحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء علي ظاهرة البناء العشوائي.

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