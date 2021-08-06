/644146/تعليق-ناري-من-محمد-هاني-لجماهير-الأهلي-بعد-إنجازه-الشخصي

‏علق محمد هاني لاعب النادي الأهلي على إكمال 200 مباراة بتيشرت المارد الأحمر مع القلعة الحمراء في كافة البطولات والمراحل المختلفة وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج تعليق اللاعب.

محمد هاني يتحدث عن مشواره مع الأهلي

وقال هاني عبر تويتر:"أتشرف أن أكون جزء من هذا الكيان الكبير وأشارك بجزء صغير في تاريخ هذا النادي العظيم".

وأضاف:"اليوم أكملت ٢٠٠ مباراة بقميص النادي الأهلي مشوار طويل بدا منذ أن كنت ناشئ في صفوف النادي وحلم كبير تحقق بتحقيق البطولات والإنتصارات مع هذا الكيان الكبير".

‏وتابع عبر توتير: "اشكر كل المدربين الذين تعاملت معهم منذ بدايتي الي الان وشكر خاص الي زملائي اللاعبين الذين ساعدوني دائما وشكر خاص لجمهور النادي الأهلي العظيم الذي دائما ما كان السند والداعم لي في كل مراحلي مع النادي الأهلي وأتمني أن أساهم في تحقيق المزيد من البطولات للنادي الأهلي".

وقرر الإتحاد الإفريقي على إقامة السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي في ملعب جاسم بن حمد نادي السد يوم الجمعة 24 سبتمبر القادم، وهو نفس الملعب الذي خاض عليه الفريق الأحمر المواجهة السابقة أمام نهضة بركان المغربي.

تدريبات الأهلي

أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة الدوري الممتاز، أمام فريق سيراميكا كليوباترا التي تقام في التاسعة مساء السبت المقبل، والمؤجلة من الجولة الـ٢٣ في المسابقة.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة سيراميكا.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني على اللاعبين الذين شاركوا في مباراة وادي دجلة التي أقيمت أمس، وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وخاض لاعبو الأهلي فقرة للتدريبات البدنية، في بداية المران، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة في وسط الملعب بمشاركة حارسين لتجهيز جميع اللاعبين خاصة الذين لم يشاركوا في مباراة دجلة. مشاركة أيمن أشرف والشناوي وماهر.

محمد الشناوي، وناصر ماهر، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عادا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد الراحة التي حصلا عليها، مع سداسي الأهلي الذين شاركوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.