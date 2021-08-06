القباج توجه برعاية مسن بعد قضائه 3 أعوام فى الشارع بلا مأوى

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وعلى الفور توجه الفريق لمكان تواجد المسن، وأجرى دراسة حالة له، وتبين أنه يدعى "طارق.ع.م" ويبلغ من العمر 61 عاما، ولا يوجد معه أى أوراق ثبوتية وليس متزوجا، ونتيجة لمرضه وتركيبه لشرائح بقدمه اليسرى، أنفق كل ما لديه على العلاج، وأصبح غير قادر على العمل وافترش الرصيف بالشارع، لبيع المناديل كى يحصل على قوت يومه إلى جانب مساعدة أهالى المنطقة له.
وقام الفريق بإقناع المسن باستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتم التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى، لاستقبال المسن بمؤسسة معانا لإنقاذ إنسان بالجيزة، ليتلقى كافة أوجه الرعاية، وتم توقيع الكشف الطبى عليه لتحديد حالته الصحية.
يذكر أن فريق التدخل السريع المركزى يتلقى الشكاوى وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى المأوى والرعاية والحالات الانسانية على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم 16528.
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