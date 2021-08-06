عاجل.. وزير الداخلية العراقى يصل مصر فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل وزير الداخلية العراقى عثمان الغانمى إلى القاهرة.



جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل وزير الداخلية العراقى عثمان الغانمى إلى القاهرة. وأفادت سفارة العراق بالقاهرة، بأن الغانمى، وصل على رأس وفد ضم عدداً من قادة وزارة الداخلية العراقية فى زيارة رسمية.

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