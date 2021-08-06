بتكلفة 5 ملايين جنيه.. محافظ القليوبية يفتتح مسجد فاطمة الزهراء بعد تجديده

جدة - نرمين السيد - افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، مسجد فاطمة الزهراء بمدينة كفر شكر، والذى تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية والمقام على مساحة 200 متر على 3 طوابق بتكلفة 5 ملايين جنيه.





وذلك فى إطار الاحتفال بحلول العام الهجرى الجديد واحتفالات المحافظة بعيدها القومى ثم أدى صلاة الجمعة بالمسجد وسط جموع المصلين من أبناء المدينة مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، من حيث التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات.

واستمع الحضور إلى الخطبة التى ألقاها الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف وتحدث فيها عن الاحتفال بالعام الهجرى الجديد والذى يتواكب مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت بمنهج وسطى متكامل، يقيم التوازن فى حياة الناس بين العبادة والعمل، لذلك كان أول ما حرص عليه نبينا (صل الله عليه وسلم) بعد هجرته الشريفة هو بناء المسجد ليكون أول قواعد بناء الدولة، وتناولت الخطبة أهمية إعمار المساجد وتطويرها وإنشاء المساجد الجديدة.

وأشار المحافظ إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية ووزارة الأوقاف ببناء المساجد، وحرصها على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين فى إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية فى إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة، بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية بسهولة ويسر، مؤكداً أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضى فى تحقيق الإنجازات فى شتى القطاعات لافتًا إلى تنسيق الجهود بين كافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة لاستكمال خطة التطوير.

وأضاف المحافظ إلى أنه تم افتتاح أكثر من 32 مسجدًا خلال العشرة شهور الماضية بعد تطويرها وتجديدها بقرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى أن المحافظة يوجد بها 2.432 مسجدا حكوميا على مستوى المراكز والمدن والقرى.

وأكد على دعمه الكامل لتطوير المساجد بالمحافظة وإحلال وتجديد البعض الآخر وفقًا لخطة وزارة الأوقاف والاعتمادات المخصصة لها، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن ومديرى إدارات الأوقاف لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم للمساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المساجد وتوعية المصلين بضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعى بين المصلين، مثمناً مجهودات المواطنين فى المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية فى جميع أرجاء المحافظة.