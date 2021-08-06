الموقع الرسمي للجنة الأولمبية غير معترف بخسارة جيانا فاروق«صور»

/644141/الموقع-الرسمي-للجنة-الأولمبية-غير-معترف-بخسارة-جيانا-فاروقصور

نشر الموقع الرسمي للجنة الأولمبية الدولية، بالخطأ على حسابه الرسمي عبر تطبيق "تويتر"، صورة للاعبة الصينية، بفوزها بالميدالية البرونزية، في منافسات الكاراتية، على المصرية جيانا فاروق.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وبعد لحظات من نشر الصورة للاعبة الصينية، بالفوز بالميدالية البرونزية، تم حزف المنشور، نظراً لأفضلية لاعبتنا جيانا فاروق بالتأهل إلي النهائي ، تم حذف التغريدة بعدها مباشرة.

انتهت مباراة جيانا فاروق بطلة مصر في الكاراتية، مع بطلة الصين، في لقاء الدور تحديد المركز الثالث والرابع، في دورة أولمبياد طوكيو 2020، بنتيجة التعادل 1-1، ولكن حكام اللقاء انسب الفضل في اللقاء للاعبه الصينية.

منتخب مصر للكاراتية

- ودع علي الصاوى منافسات الكاراتية لوزن 67 كج، عقب هزيمته في ثلاث مباريات مقابل فوز وحيد.

خسر الصاوي أول مباريتين في المجموعة الأولى، وحقق فوزه الوحيد في المباراة الثالثة، قبل أن يخسر في المباراة الرابعة بنتيجة 3-1.

-ودعت رضوى السيد، منافسات كوموتيه الكاراتيه لوزن 55 كج، وذلك بعدما احتلت المركز الـ 5 والأخير في ترتيب المجموعة الثانية، عقب تحقيقها لنقطتين فقط.

وتعرضت رضوى للهزيمة في المباراة الأولى، علي يد منافساتها مولدير زهانجيربار الكازخية، بنتيجة 7-2.

وخسرت في المباراة الثانية، على يد نظيرتها الأوكرانية أنزهليكا تيرلوجا، بنتيجة 1-0.

وفي المباراة الثالثة حققت اللفوز الوحيد لها، على حساب اليابانية ميهو مياهارا، بنتيجة 5-3.

وخسرت في المباراة الأخيرة أمام بيتينا بلانك، بنتيجة 3-1، لتودع المنافسات.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.