/644131/الداخلية-تلقي-القبض-علي-المتهمين-بقتل-سكرتيرة-طبيب-داخل-عيادة-في-الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، اليوم، من كشف ملابسات العثور على جثة إحدى الفتيات داخل عيادة طبيب بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة .

دوت الخليج يرصد في السطور التاية تفاصيل الضبط علي المتهمين بقتل سكرتيرة طبيب داخل عيادة في الجيرة

في نفس السياق نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم ،مساعد وزير الداخلية،بمشاركة ضباط البحث الجنائي بأمن البحيرة، أن وراء ارتكاب هذة الجريمة فتاة وعاملين مقيمان بدائرة مركز كفر الدوار.

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق اعترفوا بارتكاب الجريمة وقررت المتهمة الأولى أنها صديقة المجني عليها وأنه خلال أداء المجني عليها الإمتحانات بالكلية كانت تقوم بأعمالها فـي العيادة ولرغبتها فـي الاستمرار بالعمل بالعيادة بدلاً منها قررت التخلص منها بقتلها وفي سبيل ذلك استعانت بالمتهم الثاني “أحد أقربائها”والذي استعان بالمتهم الثالث لارتكاب الجريمة نظير مبلغ مالي لكل منهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

قتل بطريقة بشعة

كان قد شهد مول شهير بمدينة كفر الدوار بالبحيرة جريمة مروعة داخل عيادة طبيب عيون، حيث أقدم المتهمون على قتل سكرتيرة الطبيب بطريقة بشعة.

شهود عيان

وقال شهود عيان إن المجني عليها تعرضت لحالة خنق وطعنات متفرقة عقب بلاغ من السكان يفيد العثور على سكرتيرة الطبيب المشار إليه، مقتولة وغارقة في بحر من دماء داخل العيادة.