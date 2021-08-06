وزير الداخلية يهنئ رجال الدولة بمناسبة العام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الدكتور، مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة العام الهجرى الجديد، جاء بها:

"بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1443هـ يُشرفنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد، إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة التى نستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية لتحقيق الأمن والإستقرار، استكمالاً للجهود المضنية فى مجال التنمية والبناء، حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها وكلل بالنجاح خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيـادتكم بخير".

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة مماثلة إلى الفريق أول، محمد زكى، القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جاء بها:

"يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1443هـ أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى، إننا إذ نعتز بهذه الذكرى العطرة التى نسترشد منها قوة الإرادة والعزيمة وصدق العمل والإخلاص فى العطاء، داعين الله عز وجل أن يجعلها عيداً مباركاً، وأن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه وكلل بالنجاح خطاه لتحقيق المزيد من النصر والإستقرار للشعب المصرى العظيم، وكل عـام وسيادتكم بخـير".

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة العام الهجرى الجديد، جاء بها:

يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1443هـ أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى، متمنين لكم مزيدا من الرفعة والتقدم داعين الله تعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعا قويا، وأن يهيىء لها من فضله مزيدا من التقدم والنجاح لتحقيق الاستقرار لمصرنا الغالية ولشعبها العظيم، وكل عام وسيادتكم بخير".

وبعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بمناسبة العام الهجرى الجديد.

وجاء نص البرقية كما يلى:

"بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1443هـ ، يُسعدنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى، مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والنجاح، إننا نستلهم من احتفالنا بتلك الذكرى الإرادة والعزيمة للوفاء برسالتنا الوطنية السامية لتحقيق الأمن والاستقرار لوطننا الغالى، وفقكم الله وسدد خطاكم، ومكن لمؤسستنا التشريعية العريقة سُبل التوفيق والرشاد، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة مماثلة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وفيما يلى نصها:

"بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1443 هـ، يُشرفنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، ونحن إذ نتوجه لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى بتلك المناسبة المُباركة، لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يسدد بالتوفيق كل جهد يسعى بنُبل لرفعة هذا الوطن المفدى، حفظ الله مصر، واحة للخير والأمان، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة الى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمناسبة العام الهجرى الجديد، وفيما يلى نص البرقية:

"يَسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1443 هـ، أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى، داعيا المولى القدير أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسؤولياتكم لنشر صحيح الدين الحنيف، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليمن والخير والبركات، وكل عام وفضيلتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وفى السياق ذاته، بعث وزير الداخلية برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفيما يلى نصها:

"يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1443 هـ، أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى، داعياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يجعله عام خير وسلام على مصرنا وأمتنا العربية والإسلامية، وكل عام وأنتم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهـورية، وفيما يلى نصها:

"يَسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1443 هـ ، أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى، داعيا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطا ولا تقر تفريطا، وأن يجعله عام خير وسلام على مصرنا وأمتنا العربية والإسلامية، وكل عام وأنتم بخير".



وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، جاء بها:

"يَسرنى مع إشراقة العام الهجرى الجديد 1443 هـ أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التهانى وأطيب الأمانى، إننا نستلهم الأسوة والقدوة من صاحب الذكرى العطرة صلى الله عليه وسلم فى هجرته الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من أجل إرساء القيم السامية وإعلاء المبادىء النبيلة التى تعد فى حقيقتها وغايتها أمنا وسلاما للبشرية على مر العصور، حفظ الله مصر، ووفقنا لخدمة شعبها العظيم وتحقيق المزيد من التقدم والتنمية، وكــــل عـــام وأنتم جميعا بخير".