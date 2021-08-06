/644136/مدرب-جيانا-فاروق-تعرضنا-للظلم-من-التحكيم-ونستحق-الذهب-وليس-البرونزية

كشف محمد عبد الرجال، مدرب جيانا فاروق، لاعبة المنتخب المصري للكاراتية، عن تعرض جيانا للظلم في مباراة نصف النهائي أمام لاعبة الصين، كما اكد أبور الرجال عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" أن جيانا تستحق التتويج بالذهب وليس برونزية.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، قبل أن يرجح الحكام، كفة اللاعبة الصينية، ومن الجدير بالذكر أن حكم المباراة عربي من المغرب.

تصريحات محمد عبد الرجال مدرب جيانا فاروق

وأضاف عبد الرجال: "أن جيانا كانت تستحق الفوز وبلوغ النهائي، ولكن قدر الله وما شاء فعل".

وتابع "قرارات التحكيم في الترجيح كانت غريبة وغير متوقعة، كل من يعلم قواعد الكاراتية، يدرك ما حدث من قرارات غريبة".

وأعرب عن شكره لجيانا فاروق، وكل من دعمها، مشددًا على أن الميدالية البرونزية، غالية لكل المصريين.

جيانا فاروق تكتب التاريخ في الكاراتية في إفريقيا

واختتم حديثه "جيانا أول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحقق هذا الإنجاز بتحقيق ميدالية في الكاراتية بالأولمبياد".

وقدم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة لجيانا فاروق، بعد حضوره لقاء نصف النهائي أمام لاعبة الصين.

وأكد صبحي، على الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعته لمشاركة أبطال مصر في البطولات الرياضية الدولية.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.