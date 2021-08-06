أخيراً.. هيئة الأرصاد الجوية تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

/644140/أخيرا-هيئة-الأرصاد-الجوية-تعلن-موعد-انكسار-الموجة-الحارة
في بيان لها .. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة الذي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، وتتسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
دوت الخليج
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن موعد انكسار الموجة الحارة، سيكون اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وحتى يوم الأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى الصعيد بقيم تتراوح ما بين درجتان إلى ثلاث درجات مئوية.
هل تنخفض رطوبة الجو
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه حتى موعد انكسار الموجة الحارة، سيظل الطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وذلك يومي الجمعة والسبت، ويظل أيضا حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
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