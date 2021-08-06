جدة - نرمين السيد - "يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نتهيأ لاستقبال العام الهجرى الجديد 1443 هـ، أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى، سائلين الله تعالى أن يُمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد.
سيادة الرئيس.. إن احتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، يحمل لنا دروساً عظيمة نستلهم منها إرادة الصمود والإيمان والتضحية، لتحقيق أهداف رسالتنا النبيلة فى حماية مصر وأبناءها، والدفاع عن مكتسباتها ومقدراتها فى قادم الأيام ومستقبل التحديات.
حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها.. ووفق خُطا سيادتكم لتحقيق المزيد من النمو والتنمية والرخاء.. إنه تعالى على كل شىء قدير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الداخلية يهنىء الرئيس السيسى بمناسبة العام الهجرى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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