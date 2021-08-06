وزير الداخلية يهنىء الرئيس السيسى بمناسبة العام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - "يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نتهيأ لاستقبال العام الهجرى الجديد 1443 هـ، أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى، سائلين الله تعالى أن يُمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد.

سيادة الرئيس.. إن احتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، يحمل لنا دروساً عظيمة نستلهم منها إرادة الصمود والإيمان والتضحية، لتحقيق أهداف رسالتنا النبيلة فى حماية مصر وأبناءها، والدفاع عن مكتسباتها ومقدراتها فى قادم الأيام ومستقبل التحديات.

حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها.. ووفق خُطا سيادتكم لتحقيق المزيد من النمو والتنمية والرخاء.. إنه تعالى على كل شىء قدير".