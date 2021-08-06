عاجل.. الرئيس السيسى يوفد مندوبا لتشييع جنازة حسب الله الكفراوى

جدة - نرمين السيد - أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اللواء محمد عبدالحفيظ عبدالحميد، لتشييع جنازة المرحوم المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة الأسبق، وإبلاغ أسرته خالص عزاء الرئيس السيسى ومواساته.





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