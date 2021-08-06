صور.. حملة لإزالة الإشغالات والسيارات المتهالكة فى حى السلام

جدة - نرمين السيد - شنت الأجهزة التنفيذية بحى دار السلام، بالتنسيق مع وحدة مرور دار السلام وفرع هيئة النظافة بالحى، حملة إشغالات بشارع مصر حلوان الزراعى، فى إطار توجيهات خالد عبدالعال محافظ القاهرة، باستمرار التواجد الميدانى المستمر، والمتابعة الميدانية وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة أى معوقات.





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