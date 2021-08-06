غدا.. بدء اختبارات القدرات للالتحاق بالجامعات التكنولوجية

جدة - نرمين السيد - ووفقا بيان وزارة التعليم العالى اليوم الجمعة، تتكون الاختبارات من 3 أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلى، وجزء للمعلومات العامة فى الرياضيات، ويبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالا اختياريا من بين متعدد، ويشترط للنجاح الحصول على نسبة 60% من الدرجة النهائية.

وتقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% من إجمالى عدد المقبولين، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجى المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالى عدد المقبولين للعام الدراسى 2021- 2022، ولجميع المتقدمين اختبارات قبول.

أماكن أداء اختبارات القدرات بالكليات التابعة للجامعات التكنولوجية:

"كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية".



المحافظات وأماكن أداء الاختبارات

محافظات "القاهرة، الجيزة، السويس، بورسعيد، الاسماعيلية، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح".

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

مكان الامتحان: اللوتس الجنوبية – شارع النصر – مقابل نادى بنك مصر – القاهرة الجديدة.



محافظات "القليوبية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، دمياط - كفر الشيخ، الشرقية، الإسكندرية".

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة الدلتا.

مكان الامتحان: منطقة مبارك الصناعية بقويسنا – المنوفية.

محافظات "الفيوم، بنى سويف، أسيوط، الأقصر، المنيا، الوادى الجديد، أسوان، سوهاج، قنا".

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة بنى سويف التكنولوجية.

مكان الامتحان : بنى سويف الجديدة شرق - الحى الأول المجاورة الأولى شارع النرجس متفرع من شارع بيرم التونسي.

جدير بالذكر أن الجامعات التكنولوجية التى تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019، هى:

جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة، وتضم "كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية"، وتشمل برامج "تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، الأوتوترونكس، الميكاترونكس، تكنولوجيا الأطراف الصناعية، تكنولوجيا الغاز والبترول"، كما تم إضافة برامج تكنولوجية جديدة بنظام الجدارات وهى: برنامج تكنولوجيا نقل وإنتاج ومعالجة المنتجات البترولية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول ومعهد بحوث البترول المصرى، برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، بالتعاون مع شركة ارثوميدكس أحد أكبر الشركات المتخصصة فى الأطراف الصناعية فى مصر".



جامعة الدلتا التكنولوجية وتضم "كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا"، وتشمل برامج "تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة".

جامعة بنى سويف التكنولوجية وتضم "الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة"، وتشمل برامج: "الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات، الأوتوترونكس، الطاقة الجديدة والمتجددة".

كما تمنح الجامعات التكنولوجيا الدرجات العلمية الآتية: الدبلوم العالى المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص، البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص، الماجستير المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص، الدكتوراه المهنية فى التكنولوجيا فى التخصص.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا جديدًا ومهمًا فى مسارات التعليم العالى فى مصر، حيث تستهدف تخريج كوادر فنية مدربة جيدًا للالتحاق بسوق العمل، كما أن الشراكات التى تعقدها هذه الجامعات مع الجامعات التكنولوجية ببعض دول العالم ذات الخبرة الجيدة فى هذا المجال، وكذلك التدريب العملى بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلى المحيط بهذه الجامعات تجعل خريجى هذه الجامعات قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.