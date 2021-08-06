/644134/وزير-الرياضة-يهنئ-جيانا-فاروق-ببرونزية-أولمبياد-طوكيو-ويؤكد-على-دعم-الرئيس-السيسي

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة مباراة نصف النهائي بين جيانا فاروق ومنافستها اللاعبة الصينية حيث تواجد الوزير بالصالة المستضيفة لمنافسات الكاراتيه بطوكيو لمؤازرة اللاعبة، كما سيحضر غدا مباراة المنتخب الوطني لليد امام اسبانيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

أكد وزير الرياضة علي الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة والشباب المصري، ومتابعته لمشاركات أبطال مصر في البطولات الرياضية الدولية، وتحفيز سيادته لهم لتقديم أفضل أداء، مشيراً أن هذا الدعم يعد بمثابة الحافز الكبير للاعبي مصر للفوز بألقاب مختلف البطولات التي يخوضونها.

ويبلغ عدد ما حصدته البعثة المصرية حتي الآن ٤ ميداليات برونزية بواقع ميداليتين للاعبة هداية ملاك وسيف عيسي في منافسات التايكوندو، وميدالية لكيشو في المصارعة الرومانية، والميدالية الرابعة للاعبة جيانا فاروق.

وينتظر المصريون الانجاز التاريخي الذي يأملون لمنتخب كرة اليد تحقيقه بالفوز غدا أمام منتخب اسبانيا، والفوز بالميدالية البرونزية كأول ميدالية أوليمبية تحقق علي مستوي الألعاب الجماعية.

منتخب مصر للكاراتية

- ودع علي الصاوى منافسات الكاراتية لوزن 67 كج، عقب هزيمته في ثلاث مباريات مقابل فوز وحيد.

خسر الصاوي أول مباريتين في المجموعة الأولى، وحقق فوزه الوحيد في المباراة الثالثة، قبل أن يخسر في المباراة الرابعة بنتيجة 3-1.

-ودعت رضوى السيد، منافسات كوموتيه الكاراتيه لوزن 55 كج، وذلك بعدما احتلت المركز الـ 5 والأخير في ترتيب المجموعة الثانية، عقب تحقيقها لنقطتين فقط.

وتعرضت رضوى للهزيمة في المباراة الأولى، علي يد منافساتها مولدير زهانجيربار الكازخية، بنتيجة 7-2.

وخسرت في المباراة الثانية، على يد نظيرتها الأوكرانية أنزهليكا تيرلوجا، بنتيجة 1-0.

وفي المباراة الثالثة حققت اللفوز الوحيد لها، على حساب اليابانية ميهو مياهارا، بنتيجة 5-3.

وخسرت في المباراة الأخيرة أمام بيتينا بلانك، بنتيجة 3-1، لتودع المنافسات.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.