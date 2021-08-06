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وفد فلسطيني يزور مجلس النواب المصري الاثنين المقبل

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محمود فايد 0 تبليغ

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يزور وفد منظمة التحرير الفلسطينية  لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بدولة فلسطين مجلس النواب المصري يوم الاثنين المقبل، حيث من المنتظر أن يعقد لقاء هام بالنائب  طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان .

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لجنة حقوق الإنسان تستقبل وفد فلسطيني  الاثنين المقبل

الوفد يضم كل من أحمد سعيد التميمي  عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني،  وحسام عوض وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وآلاء سمير مليطات مستشارة قانونية، ورزق الزعانين مستشار أول بمندوبية فلسطين، طارق فانوس مسؤول ملف التواصل مع وزارة الخارجية المصرية بسفارة فلسطين .

النائب طارق رضوان يستقبل وفد فلسطيني  الاثنين المقبل

ويأتي هذا اللقاء رغم  الأجازة النيابية لمجلسي النواب والشيوخ فى مصر، حيث كل كل منهم دور الانعقاد الأول علي أن يستانف الأعمال  فى الأسبوع الأول من أكتوبر حيث قام كل منهم باستعراض  جهود التشريعية والرقابية والتى كانت مختلفة ومميزة مقارنة  بالفصول التشريعية السابقة فى ضوء فلسفة دعم القيادة السياسية من أجل  التطوير والتنمية.

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لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان من اللجان النشطة طوال دور الانعقاد الأول حيث تناولت ملف حقوق الأنسان من كافة الزوايا والرؤي المختلفة التى تحقق الصالح العام للمواطن المصري، وعملت علي تفعيل دورها الرقابي مع الجهات الحكومية المسؤولة عنها، كما تابعت تفعيل مبادرة حياة كريمة والتى تعد نموذج مقدر فى ترجمة وتحقيق حقوق الإنسان فى مصر.

مصر وفلسطين فى مجلس النواب 

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يشار إلي أن موقف الدولة المصرية والبرلمان المصري بغرفتيه تجاه الأزمة الفلسطينية   الأخيرة كان نموذجي حيث  كان خط الدفاع الأول لوقف إطلاق النيران والتنسيق بشأن جهود التنمية لقطاع غزة، وغيرها من المواقف التى كانت محط تقدير من المجتمع الدولي، وتواصل الرئيس الأمريكي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأنها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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