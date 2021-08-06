/644132/تتأسف-للشعب-المصري-أول-تعليق-من-جيانا-فاروق-بعد-حصد-الميدالية-البرونزية

علقت جيانا فاروق بطلة مصر في الكاراتية على خسارتها في نصف النهائي بأولمبياد طوكيو بعد قرار تحكيمي وضمانها تحقيق الميدالية البرونزية الرابعة للبعثة المصرية

وقالت جيانا فاروق عقب الخسارة: "أنا أسفه، كان نفسي أجيب دهب" في إشارة لحزنها الشديد علي ضياع حلم نحقيق ميدالية ذهبية للفراعنة في الأولمبياد.

جيانا فاروق تحصد الميدالية البرونزية

وخسىرت جيانا فاروق مباراة نصف النهائي امام بطلة الصين بعد التعادل بنتيجة 1-1 واحتساب الفائز برأي الحكام

وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أبرز أرقام جيانا فاروق بطلة مصر في الكاراتية.

- تبلغ من العمر 26 عاما وحاصلة على بكالوريوس الصيدلة.

- انضمت للكاراتيه بعد بدايتها في السباحة ولم تكملها

- استطاعت جيانا فاروق تحقيق العديد من البطولات رغم سنها الصغير وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.

- بدأت لعبة الكاراتية وذلك منذ طفولتها في سن 9 سنوات.

- في أول تدريب لها ضربتها المدربة بقدمها ضربة كبيرة تسببت في أن تطير بسبب قوة الضربة لآخر البساط وذلك بسبب خطأ بسيط ارتكبته.

- حصلت على المركز الثالث على القاهرة والخامس على الجمهورية في أول بطولة دخلتها.

- حصلت في ثاني بطولة لها على أول القاهرة وأول الجمهورية واستمرت حتى الآن في المركز الأول.

- التحقت بمنتخب الناشئين تحت 16 عاما منذ 10 سنوات وظلت في المنتخب حتى هذه اللحظة ممثلة لمصر.

- تعد جيانا فاروق هي أول لاعبة مصرية تتأهل لأولمبياد الكاراتيه في التاريخ.

كل ماتريد معرفته عن جيانا فاروق

- تعد جيانا فاروق هي أول لاعبة عربية تتأهل لأولمبياد الكارتيه حيث لم تتأهل أي فتاة له في تاريخ العرب.

- هي أول فتاة من القارة السمراء تصل لأولمبياد الكاراتيه ولم تصل أي فتاة أفريقية لهذا من قبل.

ضمان جيانا فاروق الميدالية البرونزية

وضمنت جيانا فاروق لاعبة مصر في الكاراتية الميدالية الرابعة للبعثة المصرية بعد وصولها لنصف النهائي في أولمبياد طوكيو حيث تنص اللوائح علي منح لاعبي المركز الثالث والرابع ميدالية برونزية.

وحققت جيانا فاروق الفوز على البيروفية أليكساندرا ريسكو بنتيجة 2-0، ثم على الأوكرانية أنيتا سيروجينا بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.

نتائج مباريات جيانا في نصف النهائي

وفي المباراة الثالثة، فازت جيانا على حساب المغربية ابتساب السعدني بنتيجة 5-0.

وفي المباراة الأخيرة، خسرت جيانا فاروق أمام الصربية جوفانا بريكوفيتش بعلامة الأفضلية رغم التعادل 1-1.