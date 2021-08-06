موعد راس السنة الهجرية 2021 ، يتطلع الكثير من المواطنين لمعرفة ميعاد رأس السنة الهجرية التى يحتفل فيها المسلمين فى مصر والوطن العربي، حيث تعد مناسبة لكل المسلمين.

دوت الخليج

موعد رأس السنة الهجرية 2021

وتعد رأس السنة الهجرية، بداية التقويم الإسلامي، والتى تعتبر رأس السنة الهجرية أجازة رسمية في عدد من البلدان الإسلامية.

ميعاد رأس السنة الهجرية.. إجازة رسمية الخميس المقبل

وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، قد أكد على أن يوم الخميس المقبل إجازة رسمية للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والعاملين فى القطاع الخاص، حيث تم ترحيل يوم الإجازة من يوم الاثنين 9 أغسطس، حتى 12 أغسطس المقبل.

كما أكد الحكومة المصرية أن يوم الإجازة المحدد 12 أغسطس المقبل سيكون مدفوع الأجر، وذلك فى إطار خطة الحكومة المصرية لترحيل أيام الأجازات إلى نهاية الأسبوع.

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وبعد أيام من الآن ننتظر بداية عام هجرى جديد وهو عام 1443 هجريا، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية.

فى رأس السنة يهنئ المسلمون بعضهم بعضاً بحلول العام الجديد والدعاء بالبركة والخير وذلك بتبادلهم عبارة "كل عام وانتم بخير". ومما يرددون فيه أيضًا: "اللهم ما عملته في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عليّ في الرزق بعد قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي على معصيتك".

يرى البعض أن الاحتفال برأس السنة الهجرية هو احتفال بهجرة الرسول الأعظم محمد(صلى الله عليه وسلم) من مكّة إلى المدينة، وهذه المناسبة تدعونا إلى الاحتفال برأس السنة الهجرية .