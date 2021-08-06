/644128/رابعة-ميدالية-للفراعنة-جيانا-فاروق-تحصد-برونزية-الكاراتية-بعد-الخسارو-بقرار-تحكيمي

نجحت جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه المصرية، في حصد ميدالية برونزية على الأقل لمصر مع ضمان التأهل لنصف النهائي رسميا.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل: شهد اليوم الجمعة الموافق السادس من أغسطس، على حصد بعثة منتخب مصر الميدالية البرونزية الرابعة، في مختلف المنافسات في البطولة، بعد تأهل الفرعونة المصرية جيانا فاروق لاعب المنتخب الوطني للكاراتية، للدور نصف النهائي. نجحت جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه المصرية، في حصد ميدالية برونزية على الأقل لمصر مع ضمان التأهل لنصف النهائي رسميا، وتدخل البرونزية الرابعة للبعثة المصرية المشاركة في دورة أولمبياد طوكيو.وبالرغم من الخسارة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، أمام الصينية يين شياويان، في منافسات وزن 61 كجم.نجحت جيانا فاروق في التأهل إلى دور نصف النهائي بمنافسات الكاراتية بدورة اولمبياد طوكيو باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.وحققت جيانا فاروق الفوز على البرونزية أليكساندرا ريسكو بنتيجة 2-0، ثم على الأوكرانية أنيتا سيروجينا بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.ومن الجدير بالذكر أن المركز الرابع في منافسات الكاراتية بالاولمبياد، يحصد ميدالية برونزية، بجانب المركز الثالث، في حين يحصد الثاني الفضية، والاول ذهبية.

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