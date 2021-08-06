القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الهجرى الجديد 1443ه جاء فيها:"السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مع حلول العام الهجرى الجديد يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بأطيب التمنيات داعياً المولى عز وجل أن يكون عام خير وبركة على وطننا الحبيب فى ظل قيادتكم الحكيمة، وبهذه المناسبة الطيبة فإن رجال القوات المسلحة يهنئون سيادتكم ويؤكدون التزامهم ووفائهم للأمانة التى يحملونها، مقتدين فى ذلك بالنبى الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه ، مستمرين فى البذل والعطاء بإخلاص تام لتظل قواتنا المسلحة درعاً قوياً وحصناً منيعاً لمصر وشعبها العظيم، وفقكم الله إلى ما فيه الخير لمصر وشعبها، وكل عامٍ وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بنفس المناسبة، وبعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية ، كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بحلول العام الهجرى الجديد.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية ، كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف، والصناع العسكريين والجنود ، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.