وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية،أمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية احيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة "70% تقريبا".
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 42 29
الإسكندرية 34 26
وادى النطرون 40 27
طنطا 40 27
شبين الكوم 41 27
دمنهور 40 27
بلطيم 34 26
مطروح 34 26
السلوم 36 25
سيوة 41 25
بورسعيد 35 26
دمياط 35 26
الزقازيق 42 26
المنصورة 41 26
الإسماعيلية 42 24
السويس 40 26
العريش 37 25
رفح 36 24
رأس سدر 41 27
نخل 41 18
نويبع 38 27
طابا 36 27
كاترين 36 21
الطور 38 28
شرم الشيخ 38 28
الغردقة 37 28
مرسى علم 36 28
الفيوم 43 28
بنى سويف 43 28
المنيا 43 27
أسيوط 43 28
سوهاج 44 28
قنا 44 27
الأقصر 45 28
أسوان 44 29
إدفو 44 28
أبوسمبل 43 28
الوادى الجديد 43 27
شلاتين 41 30
أبو رماد 42 29
حلايب 38 32
رأس حدربة 37 31
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شديد الحرارة.. الأرصاد تصدر بيانا بتفاصيل طقس الغد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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