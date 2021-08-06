شديد الحرارة.. الأرصاد تصدر بيانا بتفاصيل طقس الغد

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون غدا السبت، حالة الطقس نهارا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية،أمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية احيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة "70% تقريبا".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 42 29

الإسكندرية 34 26

وادى النطرون 40 27

طنطا 40 27

شبين الكوم 41 27

دمنهور 40 27

بلطيم 34 26

مطروح 34 26

السلوم 36 25

سيوة 41 25

بورسعيد 35 26

دمياط 35 26

الزقازيق 42 26

المنصورة 41 26

الإسماعيلية 42 24

السويس 40 26

العريش 37 25

رفح 36 24

رأس سدر 41 27

نخل 41 18

نويبع 38 27

طابا 36 27

كاترين 36 21

الطور 38 28

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 28

الفيوم 43 28

بنى سويف 43 28

المنيا 43 27

أسيوط 43 28

سوهاج 44 28

قنا 44 27

الأقصر 45 28

أسوان 44 29

إدفو 44 28

أبوسمبل 43 28

الوادى الجديد 43 27

شلاتين 41 30

أبو رماد 42 29

حلايب 38 32

رأس حدربة 37 31