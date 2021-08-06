صور.. تشييع جنازة حسب الله الكفراوى من مسجد المشير طنطاوى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، وعدد من الشخصيات العامة. ونعى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، الكفراوى، مؤكدا أننا فقدنا واحدًا من أعلام ورموز الهندسة المدنية فى مصر، والذى كان يُعد قامة كبيرة فى قطاع البناء والعمران، وقدم للوطن خدمات جليلة أثناء توليه المسؤولية فى مواقع العمل المختلفة، واستحق بجدارة لقب "شيخ المهندسين المصريين".

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