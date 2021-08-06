الهجرة تطلق شعار المؤتمر الثانى للكيانات المصرية فى الخارج 

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار جهود وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين بالخارج، وإبراز دورهم فى دعم الدولة وخطط الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وفقا لبيان صحفى، إن المؤتمر يعكس دور مواطنينا بالخارج فى دعم كل الجهود الوطنية المخلصة للنهوض بمصر، وإبراز النهضة المصرية فى مختلف المجالات والأماكن التى تنظم الوزارة زيارات لها، لافتة إلى أن المؤتمر الثانى للكيانات المصرية بالخارج مخصص أيضا لدعم رؤية القيادة السياسية فى الجمهورية الجديدة والإسهام فى المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة".

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن شعار المؤتمر يتألف من ألوان العلم المصرى على هيئة أشخاص متحدين ومتجانسين، مشيرة إلى أن هذا هو هدف المؤتمر وهو التقريب فيما بين الكيانات المصرية بالخارج وتجميعهم تحت مظلة واحدة.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن المؤتمر يهدف إلى التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التى تحمل اسم مصر بالخارج وهذا أمر هام جدا، حيث إن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومى لمصر، ولها دور كبير خلال هذه المرحلة التى تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية.

وأوضح أن التعاون مع هذه الكيانات سيكون بمثابة أداة للدفاع عن مصر، والتى تقوم بنشر الأخبار الإيجابية والصحيحة عن الدولة المصرية والترويج للمشروعات التنموية.

وكشفت الوزيرة، عن أن المؤتمر سوف يستعرض آخر تطورات المشروعات القومية التنموية التى تجرى على أرض مصر، إلى جانب مناقشة جهود الحكومة فى تحسين مناخ الاستثمار والفرص المتوفرة للمصريين بالخارج للاستثمار فى وطنهم، فضلا عن الترويج للسياحة المصرية والمناطق السياحية فى مصر، وكذلك استعراض المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة".