/644125/بالرغم-من-الفوز-عبد-الله-ممدوح-يودع-منافسات-الكاراتية-بـ-أولمبياد-طوكيو

ودع عبد الله ممدوح لاعب المنتخب المصري للكاراتية، منافسات وزن تحت 75 كجم كوميتيه، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والتي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة بين 23 يوليو وحتى 8 أغسطس.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وخرج "ممدوح" من دور المجموعات بالرغم من فوزه في لقائه الأخير أمام لاعب أوكرانيا ستانيسلاف هارونا بنتيجة 4 - 1.

أرقام عبد الله ممدوح في دور المجموعات

وكان عبد الله قد خسر في المباراة الأولي أمام لاعب المجر بأسبقية التسجيل بعد انتهاء المباراة بالتعادل، ثم خسر أمام لاعب اليابان وبخسارته أمام لاعب أمريكا فقد فرصته في التأهل إلى نهائي المنافسات ولكنه حقق الفوز في المباراة الأخيرة أمام لاعب أوكرانيا.

ولعب عبد الله ضمن منافسات المجموعة الأولى حيث يتأهل الأول والثاني من كلا المجموعتين إلى الدور نصف النهائي، على أن يلعب متصدر كل مجموعة مع وصيف المجموعة الاخرى والفائز ينتقل للنهائي والذي يُلعب في نفس اليوم.

الجدير بالذكر أن كلا من علي الصاوي ورضوى السيد قد ودعا المنافسات بالأمس، كما ضمنت اللاعبة جيانا فاروق ميدالية بعد تأهلها إلى المربع الذهبي.

وأصبحت جيانا فاروق، أول لاعبة مصرية تحقق ميدالية في الكاراتية بالأولمبياد، وثاني رياضي عربي بعد ميدالية الأردني عبد الرحمن المصاطفة في منافسات وزن تحت 67 كجم.

كما أنها الميدالية رقم 36 في تاريخ مصر الأولمبي، والرابعة في دورة طوكيو 2020، لتعادل بعثة مصر عدد ميدالياتها في أولمبياد لندن 2012، وتتخطى عدد ميداليات ريو دي جانيرو 2016.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.