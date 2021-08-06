/644124/بعد-ضمان-البرونزية-كيف-تحصد-جيانا-فاروق-الميدالية-الفضية-أو-الذهبية-وموعد-المباراة

ضمنت جيانا فاروق لاعبة مصر في الكاراتية الميدالية الرابعة للبعثة المصرية بعد وصولها لنصف النهائي في أولمبياد طوكيو حيث تنص اللوائح علي منح لاعبي المركز الثالث والرابع ميدالية برونزية.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وتواجه جـيـانـا فـاروق بـطـلـة الـصـيـن الـمـصـنـفـة الأولـى عـالـمـيـا فـي نـصـف الـنـهـائـي الـسـاعـة 1:10 ظـهـرا بـتـوقـيـت الـقـاهـرة في مباراة تاريخية تسعى خلالها في ضمان ميدالية فضية علي الاقل بعد ضمان الذهب.

وحققت جيانا فاروق الفوز على البيروفية أليكساندرا ريسكو بنتيجة 2-0، ثم على الأوكرانية أنيتا سيروجينا بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.

نتائج مباريات جيانا في نصف النهائي

وفي المباراة الثالثة، فازت جيانا على حساب المغربية ابتساب السعدني بنتيجة 5-0.

وفي المباراة الأخيرة، خسرت جيانا فاروق أمام الصربية جوفانا بريكوفيتش بعلامة الأفضلية رغم التعادل 1-1.

منتخب مصر للكاراتية

- ودع علي الصاوى منافسات الكاراتية لوزن 67 كج، عقب هزيمته في ثلاث مباريات مقابل فوز وحيد.

خسر الصاوي أول مباريتين في المجموعة الأولى، وحقق فوزه الوحيد في المباراة الثالثة، قبل أن يخسر في المباراة الرابعة بنتيجة 3-1.

-ودعت رضوى السيد، منافسات كوموتيه الكاراتيه لوزن 55 كج، وذلك بعدما احتلت المركز الـ 5 والأخير في ترتيب المجموعة الثانية، عقب تحقيقها لنقطتين فقط.

وتعرضت رضوى للهزيمة في المباراة الأولى، علي يد منافساتها مولدير زهانجيربار الكازخية، بنتيجة 7-2.

وخسرت في المباراة الثانية، على يد نظيرتها الأوكرانية أنزهليكا تيرلوجا، بنتيجة 1-0.

وفي المباراة الثالثة حققت اللفوز الوحيد لها، على حساب اليابانية ميهو مياهارا، بنتيجة 5-3.

وخسرت في المباراة الأخيرة أمام بيتينا بلانك، بنتيجة 3-1، لتودع المنافسات.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.