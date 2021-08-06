/644123/المكسيك-لكرة-القدم-يحصد-برونزية-على-حساب-اليابان-في-أولمبياد-طوكيو

نجح المنتخب المكسيكي الأولمبي تحقيق الفوز، على منتخب اليابان على أرضه، في لقاء تحديد المركز الثالث، في منافسات دورة أولمبياد طوكيو 2020، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وتقدم المنتخب المكسيكي في نتيجة المباراة طوال أحداث اللقاء، حتى الربع الأخير بثلاثية نظيفة، في لقاء شهد تراجع أصحاب الأرض في ملعب اللقاء.

سجل أهداف منتخب المكسيك فرانسيسكو كوردوفا من ضربة جزاء عند الدقيقة 13، وضاعف يوهان فاسكيز النتيجة في الدقيقة 22، قب أن يزيد ألكسيس فيجا من غلة أهداف المنتخب المكسيكي عند الدقيقة 58 من عمر المباراة.

المنتخب الياباني يعود للمباراة

عاد المنتخب الياباني في الربع الأخير من أحداث المباراة بتسجيل الهدف الاول لهم في اللقاء في الدقيقة الثامنة والسبعون، عن البديل في المباراة، اللاعب كاورو ميتوما.

وبهذا الإنتصار حصد المنتخب المكسيكي الميدالية البرونزية، في منافسات كرة القدم بدورة أولمبياد طوكيو، بعد الخسارة في نصف النهاء أمام منتخب البرازيل بركلات الترججيح بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.