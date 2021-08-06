الزراعة: تحصين أكثر من 3.9 مليون جرعة ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع

/644126/الزراعة-تحصين-أكثر-من-39-مليون-جرعة-ضد-مرض-الحمي-القلاعية-وحمى-الوادي-المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

دوت الخليج

تحصين 2 مليون 58 ألف و932 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون 58 ألف و932 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون و114 ألف و164 رأس أبقار، 565 ألف و530 رأس جاموس، 315 ألف و755 رأس أغنام، 63 ألف 483 رأس ماعز" حتى 4 اغسطس 2021.

تحصين مليون 922 ألف و406 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع

وتحصين مليون 922 ألف و406 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 997ألف و367 رأس أبقار، 556 ألف و566 رأس جاموس، 303 ألف و300 رأس أغنام، 62 ألف و881 رأس ماعز، 2292 راس جمال" حتى 4 اغسطس 2021 ايضاً.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.