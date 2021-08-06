خروج ياسمين عبد العزيز من المستشفى واستكمال العلاج بالمنزل

كشف النجم أحمد العوضى خلال تصريحات خاصة لموقع "اليوم السابع" خروج زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز من المستشفى، بعد فترة طويلة قضتها بسبب الأزمة الصحية واستلزمت دخولها العناية المركزة قبل تحسن حالتها الصحية، إلا أن الأطباء فضلوا طوال الفترة الماضية بقاءها داخل المستشفى تحت ملاحظة الأطباء قبل خروجها اليوم.

كما أكد النجم احمد العوضى أن زوجته ياسمين عبد العزيز ستستكمل علاجها داخل منزلها تحت ملاحظة الأطباء.

وكان الفنان أحمد العوضى شارك متابعيه قبل أيام عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك من خلال فيديو أهداه إلى زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث تضمن الفيديو صورًا لزوجته على أنغام أغنية لوائل كفورى، التي تحمل اسم "يا ويلي من حبه"، وما أن نشر الفيديو حتى توالت التعليقات عليه من قبل متابعيه ممن حرصوا على الدعاء لياسمين عبد العزيز من أجل التعافى من أزمتها الصحية وشفائها.

وكان النجم أحمد العوضى، زوج النجمة ياسمين عبد العزيز، أعلن فى وقت سابق من الشهر الماضى، عن دخولها المستشفى فى حالة خطيرة، ليطلق عشاق النجمة الدعوات لشفاء نجمتهم، ومع تتبع تفاصيل حالتها الصحية تم الكشف عن خطأ طبى تسبب فى تدهور حالتها الصحية، لكن بفضل دعوات محبيها تحسنت حالتها الصحية – بحسب ما أعلنه زوجها.