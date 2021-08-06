جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" مرور 145 سنة على صدور جريدة الشعب «الأهرام». صدر العدد الأول فى 5 أغسطس 1876 فى المنشية بالإسكندرية كصحيفة أسبوعية تصدر كل يوم سبت، إبان حكم الخديوى إسماعيل، وعلى الرغم من أن إنطلاقة الصحيفة كان الإصدار بصورة أسبوعية، إلا أنه سرعان ما تغير الوضع حيث أنها تحولت إلى صحيفة يومية بعد شهرين فقط من تأسيسها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو جراف- الأهرام.. 145 سنة على صدور جريدة الشعب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.