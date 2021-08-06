الإسكندرية تعلن دخول شاطئ جديد الخدمة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عن دخول شاطئ جديد الخدمة بمنطقة بحرى بعد استعادته من أيدى عدد من البلطجية الذين كانوا يضعون أيديهم عليه.





وقال جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن الشاطئ والذى أطلق عليه اسم "المرسى أبو العباس"، جرى تصنيفه ضمن شواطئ الخدمة لمن يطلبها بسعر تذكرة بلغت 10 جنيهات شاملة كرسى وشمسية، واستعمال دورة المياه وغرفة تغيير الملابس. وأكد رشاد، أن الهدف من إقامة الشاطئ تنفيذ تعليمات محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمنع البلطجية من وضع أيديهم على الشاطئ وإدارته بشكل غير قانونى والعمل على إنفاذ القانون وحفاظا على هيبة الدولة. وأضاف رشاد، إنه جرى تقنين وضع اجراءات التأجير وتمكين المستأجر الجديد من المساحة الشاطئية محل التعاقد مع استمرار الرقابة والمتابعة والتفتيش بما لا يجعل المواطن فريسة لأى استغلال أو ابتزاز.

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