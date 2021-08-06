زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الداخلية، منح جميع النزلاء (زيارة إستثنائية) خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 9/9/2021، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بجميع قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس "كورونا".





جاء ذلك بمناسبة الاحتفال (باستقبال العام الهجرى الجديد 1443) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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