للمهندسين وللفنيين.. وظائف شاغرة بهيئة السكك الحديد

وأوضح بيان الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الجمعة، أنه سيتم إجراء مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين من خلال الاختبارات واللياقة البدنية والصحية.
كما أعلن البيان عن وجود 1500 وظيفة فنية شاغرة تخصصات مختلفة للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات وهى:
"فنى اشارات رابع، فنى كهربائى رابع، فنى ميكانيكى رابع، فنى براد رابع، فنى مناورة رابع، فنى مزلقان رابع، فنى صيانة سكة رابع، فنى حركة وبلوك رابع، فنى لحام سكة رابع، مشرف قطار رابع، صراف تذاكر رابع"، وذلك حسب المؤهل والتخصص المطلوب للوظيفة، على أن يتم بدء التقديم اعتبارا من يوم 9 أغسطس 2021 وحتى يوم 8 سبتمبر 2021.
ولمزيد من التفاصيل يمكن الدخول على لينك موقع الهيئة
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