صور.. جامعة الإسكندرية تستقبل رئيس «المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية»

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، والوفد المرافق له، إذ شاهد مقر الدراسة بالبرامج المشتركة بين الجانبين وفقا لاتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين، وذلك فى تخصصات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال.





وقال قنصوه، إن اللقاء يأتى فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على تقديم تعليم متميز فى التخصصات الحديثة والبينية، والارتقاء بجودة العملية التعليمية من خلال نموذج للتعلم الإلكترونى المدمج.



وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة أعدت مقرا بكلية التجارة ليكون مركزا دراسيا مناسبا ومستقرا للعملية التعليمية المرتبطة بالبرامج المشتركة، وما تحتاج إليه من مكتبات وكتب ومراجع ومعامل حاسب آلى وخلافه للطلاب المسجلين بهذه البرامج.



وقال الدكتور عبد السلام، إن الجامعة المصرية للتعلم الالكترونى تسعى إلى نشر مفهوم التحول الرقمى، لما له من ميزات عديدة حيث يوفر الوقت والجهد للفرد والمؤسسة.



وأوضح، إن النظام التعليمى للجامعة يقوم على مفهوم "التعليم المدمج -الهجين" والذى يجمع بين الدراسة وجهاً لوجه والدراسة عن بعد باستخدام وسائل إلكترونية تفاعلية.