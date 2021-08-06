/644114/مصرع-شاب-صعقا-بالكهرباء-في-أوسيم-بالجيزة

لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر تعرضه لصدمة كهربائية في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع شاب صعقًا بـالكهرباء في أوسيم بالجيزة

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي مركز شرطة أوسيم، أخطارا يُفيد بوفاة شاب نتيجة تعرضه لصدمة كهربائي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وأتضح من خلال التحريات الأولية تعرض شاب يدعى «أ.ع » ، لصعق كهربائي، نتيجة ملامسته سلك كهرباء عاري، أدى إلى مصرعه في الحال.

وعلي الفور تم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

مخاطر التعرض للصدمات الكهربائية

عند التعامل مع تيار الكهرباء يجب معرفة مخاطر التعرض لصدمة كهربائية، وذلك اعتمادًا على القناة الكهربائية التي تقرر لمسها.

تعتمد شدة الإصابة الناتجة عن الصدمة الكهربائية على مقدار التيار الكهربائي وطول الوقت الذي يمر فيه التيار عبر الجسم، على سبيل المثال 1/10 أمبير من الكهرباء يمر عبر الجسم لمدة ثانيتين فقط يكفي لإحداث الموت.

وعن مقدار التيار الداخلي الذي يمكن أن يتحمله الشخص ولا يزال قادرًا على التحكم في عضلات الذراع واليد يمكن أن يكون أقل من 10 مللي أمبير ، التيارات الكهربائية التي تتجاوز 10 مللي أمبير يمكن أن تشل أو "تجمد" العضلات، وعندما يحدث هذا "التجميد" ، لم يعد الشخص قادرًا على تحرير أداة أو سلك أو أي شيء آخر.