/644109/جيانا-فاروف-تضمن--ميدالية-رابعة-لمصر-في-منافسات-الكاراتية

ضمنت جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه المصرية، ميدالية برونزية على الأقل لمصر مع ضمان التأهل لنصف النهائي رسميا، وتأهلت جيانا فاروق إلى نصف النهائي باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وحققت جيانا فاروق الفوز على البيروفية أليكساندرا ريسكو بنتيجة 2-0، ثم على الأوكرانية أنيتا سيروجينا بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.

نتائج مباريات جيانا في نصف النهائي

وفي المباراة الثالثة، فازت جيانا على حساب المغربية ابتساب السعدني بنتيجة 5-0.

وفي المباراة الأخيرة، خسرت جيانا فاروق أمام الصربية جوفانا بريكوفيتش بعلامة الأفضلية رغم التعادل 1-1.

منافس جيانا على البرونزية

بذلك، تلتقي جيانا فاروق مع الصينية تشياويان ين في نصف النهائي الساعة 1:05 ظهرا,

ويمضن كل لاعب يتأهل إلى نصف النهائي، الحصول على ميدالية برونزية على الأقل في الكاراتيه.

جيانا تقترب من كتابة التاريخ

الميدالية هي الأولى تاريخيا لمصر في منافسات الكاراتيه التي تتواجد في الأولمبياد لأول مرة تاريخيا.

وستكون الميدالية هي الرابعة لـ مصر بعد ثلاث برونزيات من قبل، لكننا نأمل أن تكون ذهبية هذه المرة.

يذكر أن مباراتي نصف نهائي ونهائي المنافسات ستقام في الواحدة ظهرا اليوم الجمعة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.