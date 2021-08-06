صور.. مركب خوفو تودع مكان اكتشافها بمنطقة الأهرامات منذ 67 عاما

جدة - نرمين السيد - وتنطلق مساء اليوم من منطقة آثار الهرم أكبر عملية نقل أثر على مستوى العالم، وهى مركب خوفو الأولى، التى عثر عليها عام 1954، بالجهة الجنوبية لهرم خوفو، من داخل متحفها بالمنطقة الأثرية، وذلك باستخدام العربة الذكية ذات التحكم عن بعد، والتى تم استقدامها خصيصا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة بكامل هيئتها دون تفكيك، لمكان عرضها الجديد بالمتحف المصرى الكبير.

وقال مفتاح إنه تم التأكد من كفاءة العربة الذكية، التى جاءت من بلجيكا خصيصا لتلك المهمة، وقدرتها المتميزة على المناورة والتكيف مع مصاعب الطرق، لافتا إلى أن مسار المركب من موقعه الحالى بجوار الهرم الأكبر وحتى المتحف الكبير يبلغ طوله نحو 7.5 كيلو متر.

وأضاف أنه تم بناء هيكل حديدى واق للمركب، تم تركيبه حولها، وهو أشبه بحاوية معدنية، تم وضعه على قضبان للحركة، التى تسمح بوضع الهيكل على العربة الذكية متعددة العجلات المخصصة لنقل جسم المركب بواسطة جسور متحركة لتسهيل عملية النقل.

وأوضح ان تلك العربة ستدخل داخل مبنى متحف مركب خوفو، و تقوم برفع نفسها وتحمل الهيكل الحديدى استعدادا للخروج عبر الجسور الرملية والكبارى المعدنية الستة التى تم بنائها خارج وداخل مبنى المتحف لتسهيل حركتها.

ومن جانبه، قال الأثرى أشرف محيى الدين مدير عام منطقة آثار الهرم إنه كان قد تم غلق متحف مركب الملك خوفو بالمنطقة منذ أغسطس 2020، استعدادا لعملية نقل المركب للمتحف الكبير.

وكان عالم الآثار المهندس كمال الملاح قد أعلن فى 26 مايو عام 1954 عن اكتشاف، حفرتين لمراكب الملك خوفو، والتى سميت ( بمركب الشمس)، وعثر عليها فى الجهه الجنوبية للهرم الأكبر وعمل كمال الملاح والمرمم أحمد يوسف على اكتشاف وترميم وإعادة تركيب المركب الأولى، والتى خرجت إلى النور بعد أن مكثت فى باطن الأرض ما يقرب من 5.000 سنه، وتعرض فى متحف خاص بها بمنطقة آثار الهرم منذ عام 1982.

وتعد عملية نقل مركب خوفو، التى ستسغرق نحو 10 ساعات، إنجازا عالميا جديدا يضاف لإنجازات مصر الضخمة التى تحققت فى الآونة الأخيرة، والتى تهدف إلى الحفاظ على أكبر وأقدم وأهم أثر عضوى فى التاريخ بهذا الحجم، والتى ترجع فكرتها لـ عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف الكبير والمنطقة المحيطة، الذى قام بعرض فكرة النقل على الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى 28 مايو 2019، والتى جاءت نتيجة أن مبنى المتحف القديم الخاص بالمركب- والذى تم إنشاؤه منذ ما يزيد على ربع قرن- قد ساعد فى إخفاء الضلع الجنوبى للهرم الأكبر، كما أدى بشكل واضح إلى تشويه بصرى للمنطقة الأثرية.

ومن مسببات نقل مركب خوفو أيضا وجودها فى مبنى يفتقر إلى أسلوب العرض المتحفى المتميز، والذى يليق بأهمية ومكانة هذا الأثر الفريد، فضلا عن كون المبنى القديم غير مجهز بوسائل الإتاحة والخدمات التى تسمح باستقبال ذوى القدرات الخاصة.

وستعرض مركب خوفو الأولى فى متحف مركب الشمس بمسطح 1.4 ألف متر مربع، والمجهز بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية الخاصة بالعرض المتحفى، والموجود بالساحة الخارجية حول المتحف المصرى الكبير، والتى سيعرض فيها أيضا مركب الملك خوفو الثانية.

وصنعت مركب خوفو من خشب الأرز الذى كان يتم استيراده من لبنان، وعثر عليها محفوظة فى حفرة مغطاة بنحو 41 كتلة من الحجر الجيرى، ومفككة إلى نحو 6.500 جزء رتبت مع بعضها البعض بعناية ليتيسر تجميعها، ووضعت معها أيضا المجاديف، والحبال، وجوانب المقاصير، والأساطين.

وظل المركب تحت الترميم والتركيب حتى 1961 أى ظل لمدة 7 سنوات كاملة بعد العثور عليه على يد المرمم أحمد يوسف‏،‏ والذى نجح فى أن يعيد تجميع مركب خوفو المكتشفة ثم استمرت عمليات الترميم 20 عاما لمعالجة الأضرار الجديدة التى لحقت به حتى تم افتتاح المتحف المخصص لعرض المركب رسميًا فى ‏6‏ مارس سنة 1982‏.

وأثار اكتشاف تلك المركب جدلا علميا بين علماء الآثار، إذ يرى فريق منهم أن تلك المركب هى من (مراكب الشمس) قد صنعت ليستخدمها الملك فى رحلتيه اليوميتين مع إله الشمس "رع" فى سماء الدنيا نهارا وسماء العالم الآخر ليلًا، بينما ذهبت آراء أخرى إلى أن المركب جنائزية قد استخدمت لنقل جثمان الملك من ضفة النيل الشرقية إلى الضفة الغربية حيث دفن.

ويؤيد عالم المصريات الدكتور زاهى حواس، الرأى الخاص باعتبار تلك المركب مركب شمس وليست جنائزية حيث أشار فى بحثه "آثار وأسرار مراكب الشمس" إلى أن العلماء احتاروا فى تفسير وظيفة مركب الملك خوفو، نظرًا لأنهم يدرسون المركب كأثر قائم بذاته من الناحية الدينية فقط، ومن الخطأ دراسة أى عنصر معمارى،‏ أو قطعة أثرية فى أى موقع دون دراسة ما حولها من آثار ومعابد وأهرامات ومناظر ممثلة بالمعبد والتماثيل وغيرها‏.

وشدد حواس فى بحثه على أن كمال الملاخ مكتشف المركب، كان مصيبا، من وجهة نظره، وذلك على الرغم من أنه لم ينشر أدلة علمية تدعم رأيه حين أطلق عليها‏ "مركب شمس‏" بعد كشفه لها فى ‏25‏ مايو‏ 1954‏.

وكان كمال الملاخ قد اكتشف حفرة أخرى تقع فى الشرق من الحفرة الأولى، وهى حفرة مركب خوفو الثانية، والتى قام بفحصها فريق أثرى أمريكى عام 1987، مستخدما كاميرات صغيرة أدخلت إليها، إذ تبين أن مركبا آخر مفككا موجود بداخلها، ولكن بسبب ارتفاع تكلفة استخراج المركب لم يكتمل المشروع فى ذلك الوقت.

وفى شهر يوليو الماضى انتهت البعثة الأثرية المصرية اليابانية برئاسة الدكتور ساكوجى يوشيمورا رئيس جامعة هيجاشى نيبون الدولية اليابانية والأستاذ الفخرى بجامعة واسيدا، من استخراج جميع القطع الأثرية لمركب خوفو الثانية من الحفرة التى اُكتشفت بجوار هرم خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة لتنتهى بذلك أكبر عملية لكشف واستخراج المركب.

وتم استخراج ما يقرب من 1.700 قطعة خشبية من 13 طبقة داخل الحفرة حيث تم الانتهاء من أعمال تسجيل وتوثيق جميع القطع والترميم الأولى لمعظمها، وتم نقل حتى الآن 1.343 قطعة منها إلى المتحف المصرى الكبير، ويجرى حاليا البدء والتجهيز للعمل فى المرحلة الثانية من أعمال الترميم النهائى والدراسات اللازمة لتجميع وإعادة تركيب المركب لعرضها بجوار المركب الأولى داخل مبنى مراكب الملك خوفو الجديد الذى يتم إنشائه حاليا بالمتحف المصرى الكبير.