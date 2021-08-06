القوى العاملة: استمرار اختبارات المدربين على 5 برامج متخصصة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة استمرار اختبارات المدربين حتى استيفاء العدد المطلوب، للتدريب المجانى على 5 برامج متخصصة من خريجى كلية الهندسة قسمى "اتصالات، وحاسبات"، وخريجى كلية الحاسبات والمعلومات، وخريجى قسم إدارة الأعمال وذلك للدفعات "2018، و2019، و2020"، تمهيدا لإعدادهم كمدربين والبدء فى التدريب المجانى أونلاين بالتعاون مع شركة "هوواى للتكنولوجيا مصر".





وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان فى بيان اليوم الجمعة إن التقديم مستمر أونلاين لمن يرغب فى الالتحاق بتلك الاختبارات من خلال موقع الوزارة الرسمى عبر الرابط التالى http://trmom.manpower.gov.eg، مشيرا إلى أن التعاون القائم بين الوزارة وشركة "هوواى للتكنولوجيا مصر" يعد تعاونا مثمرا فى إطار التحول الرقمى الذى تشهده الدولة المصرية. وأضاف أن التدريب يمنح شهادة دولية معتمدة، وذلك على خمس برامج

متخصصة وهى (Artificial Intelligence - BIG Data - Cloud computing - Routing And Switching - Security Training )، لافتا إلى أن الوزارة بصدد عقد العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع بعض الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تكتولوجيا المعلومات لاستهداف تدريب ما يقرب من 40 ألف خريج. وأوضح أن شركة "هواوى مصر" من خلال برنامجها الرائد فى تدريب القدرات الشابة تحت مسمى "بنك المواهب فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "ITB "ICT Talent Bank، تسعى لسد الفجوة بين توفير المهندسين الموهوبين والطلب السريع لمتطلبات وظائف تكنولوجيا المعلومات؛ بهدف الدفع بطاقات بشرية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجى لسوق العمل المصرى والعالمى.

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