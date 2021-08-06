جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن فتح باب التقدم لبرنامج المنح الدراسية الحكومية للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة بمرحلة البكالوريوس من المدارس الحكومية، والمدارس التجريبية، ومدارس المتفوقين STEM مع مراعاة جميع الشروط وأحكام القبول المعمول بها من الجامعة وغيرها من المتطلبات لديها.





وتتولى وزارة التعليم العالى، وفقا لبيان صحفى، ترشيح الطلاب المحتملين للمنح الدراسية، علماً بأن آخر موعد للتقدم 19/8/2021. وأوضحت الوزارة، أنه يجب على المتقدمين للحصول على المنحة أن يكون: "مصرى الجنسية - التحق بمدرسة عامة أو تجريبية أو STEM ومدارس النيل طوال سنوات التعليم الثانوى - حاصل على شهادة الثانوية العامة فى العام الدراسى 2020 - 2021 بمجموع درجات لا تقل عن 95٪ من المدارس الحكومية أو ما يعادلها - له مشاركة نشطة فى تنمية وخدمة المجتمع - لديه مهارات قيادية - تقدم للقبول فى منحة الجامعة الأمريكية قبل الموعد النهائى المحدد - لديه سجل أكاديمى متميز فى المدرسة الثانوية -مستوفى لمتطلبات القبول بالجامعة الأمريكية من "هنا". كما يجب أن يجتاز الطلاب إما نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولى (IELTS) بحد أدنى 5.5 درجة ودرجة الكتابة 5.5 أو اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TOEFL) بحد أدنى إجمالى للدرجات 62 ودرجة كتابة 17 - للحفاظ على المنحة الدراسية يجب على الطلاب المختارين الحفاظ على معدل تراكمى 3.0 أو أعلى - على الطالب المستوفى للشروط عاليه الدخول على موقع الوزارة الموضح أدناه لملء الاستمارة والتسجيل:

"من هنا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء التقديم لـ 30 منحة دراسية حكومية كاملة بالجامعة الأمريكية فى القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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