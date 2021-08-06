حماة الوطن يهنئ السيسى والمصريين بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة

جدة - نرمين السيد - هنأ حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الذكرى السادسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، التى تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية نحو الجمهورية الجديدة.





وأكد الحزب، فى بيان صحفى، أن قناة السويس الجديدة أضافت لمصر والعالم شريانا جديدا لتسهيل الملاحة البحرية الإقليمية والدولية وأحدثت نقلة اقتصادية كبيرة. وأشار الحزب، إلى أنه سيظل يوم السادس من أغسطس يوما تاريخيا فى حياة المصريين وملحمة وطنية سطرها الشعب مع الرئيس سيتحاكى بها الأجيال، فقد تسابق المصريين استجابة لدعوة الرئيس للمشاركة فى شراء شهادات قناة السويس الجديدة، ليكونوا شريكا أساسيا فى التنمية.

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