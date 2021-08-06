طقس اليوم .. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة

جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن السحب تتدفق جنوبا بسبب تقدم الفاصل المدارى لتكون الفرصة قائمة لسقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وأبو سمبل وسلاسل جبال البحر الأحمر والمجرى الملاحى.





ويستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة غدا على كافة الأنحاء حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة ٤٢ درجة كما ترتفع درجات الحرارة الصغرى وتزداد نسبة الرطوبة أيضًا.

وعن حالة الطقس اليوم الجمعة، يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

ويسود ليلًا طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، وفق خبراء الأرصاد، مشيرين إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

وتوقع الخبراء وجود شبورة مائية خفيفة تتكوّن فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة 70 % تقريبًا.

وأضاف الخبراء أنّ هناك نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة؛ ما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد.

وأوضح الخبراء أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.25 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مصر

القاهرة 42 29

الإسكندرية 36 26

وادى النطرون 40 27

طنطا 40 27

شبين الكوم 41 27

دمنهور 40 27

بلطيم 36 26

مطروح 34 26

السلوم 38 25

سيوة 42 24

بورسعيد 35 27

دمياط 34 26

الزقازيق 40 26

المنصورة 40 26

الإسماعيلية 41 24

السويس 40 26

العريش 37 25

رفح 36 24

رأس سدر 40 27

نخل 41 18

نويبع 36 27

طابا 38 27

كاترين 33 21

الطور 37 28

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 43 28

بنى سويف 43 28

المنيا 43 27

أسيوط 43 28

سوهاج 43 28

قنا 44 27

الأقصر 44 28

أسوان 44 29

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادى الجديد 44 27

شلاتين 41 30

أبو رماد 42 29

حلايب 38 32

رأس حدربة 37 31