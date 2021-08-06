جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المخدرات

جدة - نرمين السيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة محمد حميده مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر القات بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من عدن اشتبه أيمن على محمد المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب يمنى قادم من اليمن حاول الخروج مسرعا بعربة الحقائب من صالة التفتيش.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية أو أشياء ممنوعة أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقيبته على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفه شيماء على مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة والذى أكد الاشتباه ووجود كثافات كبيرة.

وبالعرض على محمد حميده مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب مكونة من مجدى عزت ومحمد إبراهيم شاكر وسيد فؤاد سيد مأمورى الجمرك تحت إشراف سامى سليمان ومحمد أمين مديرى الحركة فتبين وجود عدد من الأكياس بها نبات أخضر اللون يشبه مخدر القات مخبأة بين خليط من التوابل، كما تبين وجود حقيبة أخرى ضمن الحقائب تخص الراكب بها 6 أكياس بوزن إجمالى ٥٥ كجم كيلو جرام، وتم الجرد والتحريز بلجنة من أحمد عبدالله وأشرف عدلى مأمورى الجمرك.

قرر محمد حميدة مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 23 لسنة2021 ضد الراكب بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك والمشرف على الإدارة المركزيه لجمارك مطار القاهرة الدولى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.