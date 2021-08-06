/644104/اتصالات--خدمة-الانترنت-سيئة-في-Etisalat-مصر--ما-القصة

اتصالات تواجه ازمة كبيرة في مشكلة الانترنت المنزلي حاليًا ادت لعدة شكاوى من عملاء اتصالات يشتكون من سوء الخدمة ، والبعض الاخر اشتكى أن انترنت اتصالات بطيء وليس سريعا .

دوت الخليج

اتصالات انترنت

الاشتراك في خدمة ال VDSL يتم دفع مبلغ مقدما يساوى رسوم اشتراكك في الباقة ويتم استرداده على اول فاتورة كاملة حيث أن العملاء الجدد يقدر يحصل علي راوتر الـ VDSL ودفع سعر الراوتر.

سعر راوتر اتصالات انترنت

الدفع كاش باستفادة خصم 50 % على سعر الراوتر وهيبقي ب 228 جنيه شامل الضريبة ونقسط ثمن راوتر الـ VDSL على 80 شهر ب5 جنيه فى الشهر غير شاملة الضريبة وعند التعاقد علي الخدمة بندفع رسوم شهر واحد فقط مقدم (حسب الباقة المختارة ) وبيتم خصمه من أول فاتورة كاملة للخط ودلوقتي لو تم التعاقد وتم الاشتراك علي باقه V600 رواترVDSL هيكون ببلاش كمان عملائنا الحاليين اللي مستفدوش من أي عرض تقسيط راوتر سابق ممكن يستفيدوا من عرض التقسيط