/644106/البريد-المصري--تعثير-في-تفعيل-بطاقات-البريد-المصري--ما-الخطوات

البريد المصري واجه تعثر لبعض عملاء البريد المصري حيث أنهم تعطلوا في تفعيل بطاقات البريد المصري وبدأو يسألوا عن الخطوات اللازمة لتفيعل البطاقات .

دوت الخليج بطاقات البريد المصري بخطوة واحدة هتقدر تفعل بطاقات البريد المصري (كلاسيك – جولد – ميزة معاشات – ايزي باي – ميزة) عن طريق خدمة الرسائل النصية SMS. خطوات تفعيل بطاقات البريد المصري قم بإرسال آخر 6 أرقام بالبطاقة من جهة اليسار إلى اليمين على رقم 6789 من نفس رقم المحمول المسجل بالبيانات، وستصل لك رسالة لتأكيد عملية التفعيل للمزيد من المعلومات كلمنا على ١٦٧٨٩.

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