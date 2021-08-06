/644105/البنك-العربي-الافريقي--عميل-غاضب-بسبب-مسابقة-الجنيه-الدهب

البنك العربي الافريقي اشتكى عميل من عملاء البنك العربي الافريقي الدولي بعد محاولة معرفته شروط مسابقة الجنيه الدهب الذي تم الاعلان عنه في صفحة البنك العربي الافريقي على فيسبوك، وذلك بسبب حذف تعليقه مرتين.

دوت الخليج البنك العربي الافريقي كتب عميل البنك العربي الافريقي على فيسبوك: "لو سمحت يا افندم انا عميل جديد ولس مسجل علي اللينك ال موجود الاسم والبريد الإلكتروني الخاص بي ورقم التلفون عاوز اعرف بقا. ممكن اكسب من غير ميبقي ليا حساب جديد في البنك وارجو الرد وعدم حذف التعليق زي المرتين ال فاتو". تفاصيل مسابقة البنك العربي الافريقي رد موظف صفحة البنك العربي الافريقي على فيسبوك، وكتب: "المسابقة عبارة عن إيه؟ عملنا مسابقة لكل عملائنا أصحاب الحسابات الفردية و الشركات عشان يفوزوا معانا بعملات ذهبية و جوائز نقدية. إيه أنواع الحسابات اللي ينفع تشترك في المسابقة؟ الحسابات الجارية بفائدة ( يوم بيوم ) / وشهر للحسابات الجارية بدون فائدة فقط. إزاي بيتم إختيار الفائز؟ يتم احتساب المسابقة على متوسط التدفق المالي الجديد. إيه هي الجوائز؟عملات ذهبية لأصحاب الحسابات الفردية، و جوائز نقدية لأصحاب حساب إزاي نقدر نشارك؟ إشترك معانا دلوقتي من خلال التسجيل أو ممكن تتواصل معانا علي الخط الساخن عشان تعرف تفاصيل أكتر. المسابقة مستمرة لحد إمتى؟ المسابقة مستمرة لحد يوم 31 أغسطي 2021. إيه هي العملة اللي ممكن أشارك بيها في المسابقة؟الجنيه المصري فقط. إيه أدني حد للعملات الذهبية اللي ممكن أكسبها كصاحب حساب فردي؟ بالنسبة لحسابات الافراد -يستحق العميل جائزة قدرها نصف جنية ذهب ومضاعفتهم لما يكون متوسط حركة الحساب بحد ادني 500,000 جنية في مدة ثلاثة أشهر للحسابات الجارية بفائدة ( يوم بيوم ) / وشهر للحسابات الجارية بدون فائدة. إيه أدني حد للجوائز النقدية اللي ممكن أكسبها كصاحب حساب شركة؟ بالنسبة لحسابات الشركات - يستحق العميل جائزة قدرها 1,500 جنية ومضاعفتهم لما يكون متوسط حركة الحساب بحد ادني 2,500,000 جنية في مدة ثلاثة أشهر للحسابات الجارية بفائدة ( يوم بيوم ) ومتوسط حركة الحساب بحد ادني 1,000,000 جنية لمدة شهر للحسابات الجارية بدون فائدة. بستلم الجائزة في خلال قد إيه؟بيتم توزيع العملات الذهبية / الجوائز النقدية في خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المطلوبة للعميل ( ثلاثة أشهر للحسابات بفائدة / وشهر للحسابات بدون فائدة )".

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