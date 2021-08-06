البرونزية الرابعة.. ضياء جودة في مهمة صعبة أمام بطل الصين

يستعد ضياء جودة، لاعب منتخب المصارعة المصري، للمنافسة علي الميدالية البرونزية في المصارعة الحرة وزن 125 كجم، بعد تأهل بطل جورجيا، جينو بيترياشفيلي، إلى النهائي ليدخل البطل المصري دورة الترضية للعب على الميدالية البرونزية.

وكان ضياء قد خسر أمام الجورجي جينو بيترياشفيلي، المصنف الأول في البطولة بنتيجة 11-0، في دور الـ16 بمنافسات المصارعة الحرة وزن 125 كيلو جراما في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020 »، قبل أن ينهي الحكم النزال قبل نهايته بدقيقة وبعض ثوان لعدم التكافؤ.

وبفضل تأهل بطل جورجيا إلى النهائي، سيلتقي ضياء الصيني زيوي دينج الـ13 على أولمبياد ريو، في الرابعة فجر اليوم الجمعة، وتأمل الجماهير المصرية في تحقيق جودة للميدالية البرونزية الرابعة، بعد أن حقق محمد إبراهيم كيشو المصارع المصري الميدالية البرونزية لأولمبياد طوكيو 2020، في منافسات المصارعة وزن 67 كجم بعد هزيمة الروسي أرتيم سوركوف.