تعرف على نوع سيارة حسن شاكوش التي تسببت في القبض عليه بمارينا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح القبض على مطرب المهرجانات الشعبية، حسن شاكوش لقيادة سيارة بدون لوحات معدنية، خلال تواجده في الساحل الشمالى.
جاء القبض على حسن شاكوش، أثناء تواجد الخدمات الأمنية بالمرور في الساحل الشمالى، لملاحظة الحالة الأمنية وتسيير الحركة المرورية، وأثناء ذلك تم استيقاف سيارة بدون لوحات معدنية ماركة رانج روفر بيضاء اللون، تبين من الفحص أنها سيارة حديثة موديل 2021 ملك المطرب حسن شاكوش.
وبمناقشته عن سبب السير بالسيارة بدون لوحات معدنية علل ذلك بأنه قام بشرائها قبل عيد الأضحى بأيام، وأنه لم يتمكن من ترخيصها بسبب العطلات الرسمية. وتم اقتياده لقسم شرطة مارينا وتحرير محضرا بالواقعة وعرضة على النيابة العامة.
وكان حسن شاكوش يستعد لاقامة حفل غنائى بالساحل الشمالى.
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