/644102/حسام-حسن-محمد-صلاح-قريب-من-الإنتقال-لبرشلونة-بعد-رحيل-ميسي

كشف الدولي المصري حسام حسن لاعب فريق المصري، السابق، عن فرصة الدولي المصري محمد صلاح، للإنضمام للفريق الإسباني برشلونة، والتي زادت نسبة رحيله من ليفربول، والإنضمام للفريق الكتلوني، بعد رحيل ليونيل ميسي.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات الدولي المصري حسام حسن، حول وجهة الفرعون المصري محمد صلاح في الفترة القادمة.

أكد حسام حسن، من داخل استوديو دوت الخليج، في برنامجه "لمسة ولعبه"، أن الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الحالي، ستكون له نسبة كبيرة في الإنضمام لبرشلونة بعد رحيل ميسي رسمياً.

محمد صلاح يحدث طفرة في أوروبا

وأضاف حسام: "يمتلك فريق برشلونة العديد من الجمهور في القارة الأوروبية وعلى مستوى العالم بالرغم، وليس في إسبانيا فقط، ومن المعروف أنه من أكبر الأندية شعبية وتاريخ في عالم كرة القدم".

وأكمل: "في الخمس سنين الماضية أحدث محمد صلاح ضجة في عالم كرة القدم في بالقارة الأوروبية علي الأخص".

وزاد: "بداية محمد صلاح من الجانب الجسماني تشبة اللرجنتيني لونيل ميسي في بدايته، ولكن الوضع الأن أختلف".

واختتم: "تزداد نسبة انتقال محمد صلاح لفريق برشلونة الفترة القادمة، بنسبة كبيرة، بعد رحيل ميسي في إمكانياته العالية والتي تتناسب مع الفريق الكتلوني".

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي والطرفين في مفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى.

وبحسب صحيفة "L’ Esportiu" الكتالونية أن برشلونة يرغب في الإعلان عن تعاقد ميسي الجديد ما بين الغد والجمعة، إذا لما تكن هناك أي مشاكل في المفاوضات.

ومن المفترض أن يوقع ميسي على عقد لمدة ٥ سنوات مقبلة أي ينتهي في يونيو ٢٠٢٦، وشرط جزائي قيمته ٦٠٠ مليون يورو.

ولا يستبعد برشلونة استمرار ميسي حتى نهاية عقده الجديد فى النادي، رغم أن من المتوقع استمراره فقط لعامين آخرين حتى يونيو ٢٠٢٣ ثم يبحث عن مكان آخر ربما يكون أمريكا، كما رددت التقارير في الفترة الماضية.

كوبا أمريكا تبعد الحديث

تم إغلاق الاتفاق بين برشلونة وميسي الذي كان يركز في الفترة الماضية على كوبا أمريكا مع الأرجنتين ونجح في تحقيقها والفوز بأول لقب مع المنتخب الأول.

سيحصل ميسي على مكافأة لتجديد العقد ڢ راتبه في الموسم الأول ٢٠ مليون يورو، لوفاء برشلونة بتخفيض الرواتب السنوية المطلوب من قبل الدوري الإسباني، وإذا قرر الأرجنتيني الاستمرار لما بعد موسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣ سينخفض راتبه أكثر في السنوات الثلاثة الأخيرة من العقد.