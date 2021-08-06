إصابة صلاح عبد الله بأزمة قلبية مفاجئة ويجرى قسطرة وتركيب دعامة

أصيب الفنان الكبير صلاح عبد الله بأزمة قلبية مفاجئة أول أمس الثلاثاء، نقل على إثرها إلى المستشفى وأجرى قسطرة فى القلب وتركيب دعامة.

وقالت ابنته دنيا صلاح عبد الله لـ"اليوم السابع" التى تتواجد معه بالمستشفى الآن، إن حالة والدها استقرت بعد إجراء القسطرة وتركيب الدعامة، وطمأنها الأطباء على حالته الصحية، ومن الممكن أن يغادر المستشفى غدًا الجمعة.

وأضافت دنيا صلاح عبد الله إن الأطباء نصحوا الفنان صلاح عبد الله بالراحة أسبوعًا فى المنزل، ثم بعد ذلك يمكنه متابعة نشاطه الفنى واستكمال تصوير الأعمال التى يشارك فى بطولتها.

من ناحية أخرى، انضم الفنان الكبير صلاح عبد الله إلى فريق عمل مسلسل "رمضان كريم 2"، بدلا من الفنان الراحل محمود الجندى الذى كان من أبطال الجزء الأول فى المسلسل، ويستعد المخرج سامح عبد العزيز حاليا لتصوير أحداث الجزء الثانى من المسلسل خلال شهر أكتوبر المقبل.