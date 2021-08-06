فيديو.. الطاهرى: الأمن القومى مفهوم شامل والبعض حاول تغييبه عن الوعى المصرى

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، إن الأمن القومى المصرى هو مفهوم شامل، حاولت بعض القوى تغييبه عن الوعى المصرى، فعندما نتحدث عن الأمن القومى المصرى بمفهومه الشامل سنجد أننا نتطرق إلى أمور كثيرة.





وأضاف الطاهرى خلال برنامجه "60 دقيقة" المذاع على قناة إكسترا نيوز: "عندما حاولت تلك القوى تغييب الشعب المصرى عن مفهوم الأمن القومى، كان للشعب رأى آخر، فهو شعب يمتلك الحس الوطنى الذى يظهر وقت الجد، فالجميع عاش ساعة الجد فى 30 يونيو وما تلاها من أحداث". من جانب آخر وجه الإعلامى أحمد الطاهرى التحية إلى رجال منتخب مصر الأولمبى لكرة اليد الذين أدوا أداء بطوليا أمام المنتخب الفرنسى، قائلا: "صحيح لم يحالفنا التوفيق، لكن احترمنا العالم كالعادة، وهذه عادة أبطال اليد وكلنا كنا وراءهم اليوم، ويمكننا أن نرى أن الإشادة التى وجهها لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، تعبر عنا جميعا".

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